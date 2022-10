David Goffin sneuvelt in Antwerpen in de kwartfinales tegen Richard Gasquet

David Goffin heeft op de European Open in Antwerpen de halve finales niet kunnen bereiken. Hij was niet opgewassen tegen Richard Gasquet die de allereerste editie had gewonnen.

Na een vlotte 2e ronde zat David Goffin vol vertrouwen om het in de kwartfinales op te nemen tegen Richard Gasquet. Maar de Fransman begon het beste aan de partij en liep meteen een break uit. Goffin vocht voor wat hij waard was, maar hij had geen antwoord op het gevarieerde spel van Gasquet. De set ging naar de Fransman met 6-2. In set 2 maakte Goffin Gasquet het meteen lastig. Er kwamen 2 breakkansen, maar de Fransman kon die allebei wegwerken. Daarna behielden beide spelers telkens hun opslagspel. Al had Goffin bij 4-4 nog enkele breakkansen. Ondanks de druk kon Gasquet zijn opslagspel behouden. Er kwam een tiebreak en daarin kwam Goffin op een setpunt, maar Gasquet kon de scheve situatie nog rechtzetten en won de tiebreak met 8-6. Zo werd met Goffin ook de laatste Belg in Antwerpen uitgeschakeld.

