Ysaline Bonaventure gaat naar de kwartfinales in Hamburg

Ysaline Bonaventure heeft zich op het ITF-tornooi van Hamburg geplaatst voor de kwarfinales. Ze won in 2 sets.

In Hamburg is Ysaline Bonaventure het 1e reekshoofd. In de 1e ronde won ze met 2 keer 6-4 van de Kroatische Jana Fett. In de 2e ronde speelde Bonaventure tegen de Filippijnse Alexandra Eala.

De 1e set was felbevochten. Er waren breaks en rebreaks langs beide kanten. Bij 4-4 kon Bonaventure nog eens breaken. Op de eigen opslag maakte ze het af: 6-4.

Daarmee was het moeilijkste gedaan voor Bonaventure. De veer was bij Eala gebroken en Bonaventure won vlot set 2 met 6-0.