Wisselend succes voor Yanina Wickmayer in Canada: ze verliest haar duel in het enkelspel, maar gaat wel door in het dubbel

Yanina Wickmayer heeft op een ITF-tornooi in Canada wisselend succes gekend. In het enkelspel werd ze na een zware driesetter uitgeschakeld. Enkele uren later stootte ze wel door in het dubbel.

Op het ITF-tornooi van Saguenay in Canada moest Yanina Wickmayer haar 1e ronde in het enkel en haar 2e ronde in het dubbel op dezelfde dag afwerken. Eerst was er haar enkelduel. Wickmayer speelde tegen de Japanse Moyuka Uchijima, het 1e reekshoofd. Wickmayer begon goed en won vlot de 1e set met 1-6. Ook in set 2 kwam ze tot 3 maal toe voor te staan, maar de Japanse vocht telkens terug en won uiteindelijk de tiebreak met 7-4. In de beslissende set nam Wickmayer opnieuw een break voorsprong, maar ze kon die niet vasthouden. Ze moest ook zelf een achterstand wegwerken. Uiteindelijk kwam er opnieuw een tiebreak. Ook die won de Japanse: 7-5. Haar enkelwedstrijd had meer dan 3 uur geduurd. Na een rustperiode moest Wickmayer opnieuw aan de bak. Samen met de Amerikaanse Catherine Harrison speelde ze tegen een Australisch-Amerikaans duo. Het werd een vlotte winst voor Wickmayer en Harrison en ze kwamen nooit in de problemen: 6-2 en 6-4.

