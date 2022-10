Maryna Zanevska schaart zich bij de laatste 8 in Frankrijk

Maryna Zanevska heeft zich in Frankrijk geplaatst voor de kwartfinales. Ze versloeg een Française na bijna 2 uur tennissen.

Op het WTA-tornooi van Rouen in Frankrijk stond Maryna Zanevska in de 2e ronde. Ze nam het op tegen thuisspeelster Elsa Jacquemot.

In het begin van de wedstrijd was het voor beiden moeilijk om de eigen opslag te behouden. Nadien behielden ze wel telkens hun opslagspel en bleven ze on serve. In de tiebreak was knokken voor elk punt. Zanevska haalde het met 11-9.

Zanevska probeerde in set 2 halverwege afstand te nemen. Pas haar 2e break kon ze verzilveren. Daarna kwamen er snel enkele matchballen. De 7e was de goede: 6-4.