Elise Mertens verliest ondanks 3 matchballen in Mexico in de 2e ronde, Kimberley Zimmermann uitgeschakeld in het dubbel

Elise Mertens is in Mexico uitgeschakeld. In de 2e ronde verloor ze in 3 sets van een Russische. In het dubbel werd Kimberley Zimmermann uitgeschakeld.

Op het WTA-tornooi van Guadalajara in Mexico speelde Elise Mertens haar 2e wedstrijd in het enkelspel. De tegenstandster was de Russische Anna Kalinskaya. De partij begon niet goed voor Mertens. Ze stond meteen 2 breaks achter. Wel kon ze nog een breakpunt goedmaken, maar veel verschil maakte het niet: 3-6. Set 2 werd gedomineerd door Mertens. Ze won die set met 6-0 en Kalinskaya maakte maar 7 punten. Ook in set 3 liep Mertens uit. Ze kwam 5-2 voor te staan en kreeg bij 5-4 3 matchballen, maar Kalinskaya werkte die allemaal weg en ging erop en erover: 5-7. Even later moest Kimberley Zimmermann haar 2e ronde in het dubbel afwerken. Samen met de Oekraïense Nadiia Kichenok speelde ze tegen een Canadees-Mexicaans duo. De 1e set was voor Zimmermann en Kichenok 1 om snel te vergeten: 0-6. Ook in set 2 liepen ze snel een breakpunt achter. Ze kregen nog 2 breakkansen, maar konden die niet verzilveren. Het werd uiteindelijk 3-6.