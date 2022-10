David Goffin verslaat de nummer 19 van de wereld en gaat naar de kwartfinales in Antwerpen

David Goffin heeft op het ATP-tornooi van Antwerpen zich geplaatst voor de kwartfinales. In de 2e ronde versloeg hij de Argentijn Diego Schwartzman, de nummer 19 van de wereld.

Na zijn zware wedstrijd tegen Gilles Arnaud Bailly speelde David Goffin in de 2e ronde tegen de Argentijn Diego Schwartzman. Die is het 3e reekshoofd in Antwerpen en het nummer 19 van de wereld.

Goffin wou meteen de wedstrijd in handen nemen en legde al vanaf het 1e opslagspel van Schwartzman druk op. Breaken kon Goffin niet, maar bij het volgende spel was het wel raak. Schwartzman was niet onder de indruk en rebreakte meteen. Daarna gaven ze elkaar nauwelijks nog kansen. Na een felle strijd won Goffin de 1e set na een tiebreak: 7-3.

Schwartzman wou meteen terugslaan, maar Goffin werkte de 2 breakkansen weg. Op zijn beurt ging hij door de opslag van de Argentijn. Daarna leek Goffin bevrijd. Hij pakte vlot de 2e set met 6-2.