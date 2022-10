Amerikaan houdt toptwintig speler en vierde reekshoofd Khachanov uit kwartfinales op de European Open

Verrassing op de European Open: toptwintigspeler en vierde reekshoofd Khachanov zal de kwartfinales niet meemaken. De Rus is in Antwerpen reeds uitgeschakeld. Korda klopte hem met 7-5 en 7-6 (11/9).

Karen Khachanov (ATP-18), die op de US Open nog de halve finales speelde, moest het in de achtste finales van de European Open opnemen tegen Sebastian Korda. Een verraderlijke affiche, want Korda (ATP-36) is ook top veertig in de wereld. Khachanov had wel redelijk snel een voorsprong te pakken, maar moest die ook meteen weer inleveren.

Bij 5-5 ging Korda dan nog eens door de service van zijn tegenstander, waarna de Amerikaan de set kon uitserveren. In de tweede set gaven beide spelers mekaar geen duimbreed toe. In de tiebreak bleken vier setballen niet voldoende voor Khachanov. Korda kwam door een drop shot goed op te volgen naar het net een derde keer op matchpunt en zag nadien de favoriet in deze wedstrijd de fatale fout maken met de forehand.