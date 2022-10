Yanina Wickmayer dubbelt een ronde verder in Canada

Yanina Wickmayer is deze week actief op het ITF-tornooi van Saguenay in Canada. Haar 1e wedstrijd was in het dubbeltornooi.

In het Canadese Saguenay staat Yanina Wickmayer in het dubbeltornooi aan de zijde van de Amerikaanse Catherine Harrison. Ze speelden tegen een Amerikaanse en een Mexicaanse. Wickmayer en Harrison moesten in de 1e set meteen een break wegwerken. Daarna controleerden ze de set en sloegen ze in het midden van de set toe: 6-3. Ook in set 2 kwamen Wickmayer en Harrison snel op achterstand (1-3), maar ze herstelden snel. Daarna kwamen 2 keer op een break voorsprong, maar het Amerikaans-Mexicaans duo rebreakten telkens. In de tiebreak stonden Wickmayer en Harrison eerst achter, maar dan wonnen ze 6 punten op rij: 7-3.