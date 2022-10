Xavier Malisse wint eerste dubbelpartij in European Open

Xavier Malisse haalt op de European Open nog eens zijn tennisracket boven.

Xavier Malisse is aan de European Open met winst begonnen: samen met de Argentijn Diego Schwartzman versloeg de 42-jarige Belg in de eerste ronde de Zuid-Afrikaan Raven Klaasen en de Braziliaan Marcelo Melo: 7-6 (7/4), 7-5

Doordat de match van David Goffin uitliep, moest Malisse van baan verhuizen en kon zijn match maar om 23u beginnen. “Het was een plezante wedstrijd, ondanks het nachtelijke uur”, zegt hij bij Sporza.

In de kwartfinale wachten de Nederlanders Tallon Griekspoor en Botic van de Zandschulp. Zij wonnen van de eerste reekshoofden, Juan Sebastian Cabal en Robert Farah. “We zien wel wat dat geeft, elke extra wedstrijd is bonus. Ik ben hier in de eerste plaats om me te amuseren” zei Malisse nog.