Sander Gillé en Joran Vliegen meteen uitgeschakeld op European Open

De eerste ronde is meteen het eindstation geworden voor de twee Belgen in het dubbelspel.

Sander Gillé en Joran Vliegen namen het in de eerste ronde van de European Open op tegen de Indiër Rohan Bopanna en de Nederlander Matwe Middelkoop.

De eerste set begon goed voor het Belgische duo, ze behielden hun opslag en konden meteen door de opslag van hun tegenstanders breken. De break voorsprong behielden Gillé en Vliegen en ze wonnen de eerste set met 3-6

De tweede set ging meer gelijk op en dat bleef het ook tot 6-6, een tiebreak moest dus beslissen over setwinst. Gillé en Vliegen liepen eerst nog uit tot 1-4, maar het Indisch/Nederlandse duo won toch nog met 7-5 en dus de set met 7-6.

Een supertiebreak moest beslissen over de match. De Belgen startten dramatisch want ze kwamen maar liefst 7-0 achter, een onmogelijke opdracht om nog recht te trekken. Ze verloren de derde set dan ook met 10-4 en zijn uitgeschakeld in Antwerpen.