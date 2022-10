Michael Geerts kan in de eerste set nog weerwerk bieden, maar gaat dan kansloos onderuit tegen Dominic Thiem

Op de European Open heeft Michael Geerts niet kunnen stunten tegen Dominic Thiem.

Michael Geerts (ATP 268) speelde in de eerste ronde van de European Open tegen de Oostenrijker Dominic Thiem (ATP 132). De Oostenrijker won in 2020 nog de US Open, maar is mede door blessures fel terug gezakt op de ranking.

Geerts kon in de eerste set goed standhouden tegen de Oostenrijker. Hij ging mee tot 5-4, maar net op dat cruciale kon Thiem door de opslag van Geerts breken en won Thiem de set met 6-4.

In het eerste spelletje van de tweede set ging Geerts nog goed mee op de opslag van Thiem, maar nadat Thiem het punt binnen haalde was het over bij Geerts. Thiem kon nog drie keer door de opslag van Geerts gaan, twee keer met een love game.

De eerste match op de hoofdtabel van de European Open is voor Antwerpenaar Michael Geerts ook meteen het eindstation geworden.