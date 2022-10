Kimmer Coppejans verliest, Joris de Loore geeft op in Zuid-Koreaanse Busan

Op het Challenger-toernooi in het Zuid-Koreaanse Busan zijn de Belgen uitgeschakeld in het enkelspel.

Kimmer Coppejans (ATP 196) speelde tegen de Amerikaan Christopher Eubanks (ATP 146), het negende reekshoofd. De eerste set ging gelijk op, maar de Amerikaan Eubanks haalde de set binnen met 7-6 (7/2). In de tweede set was het minder spannend. De Amerikaans haalde de set binnen met 6-3.

Ook de andere Belg, Joris de Loore (ATP 308), is uitgeschakeld. Hij speelde tegen de Moldaviër Radu Albot (ATP 85), het tweede reekshoofd. In de eerste set verloor De Loore met 7-5. Er werd nog wel begonnen aan de tweede set, maar bij een 2-0 stand gaf De Loore er de brui aan.

Coppejans en De Loore spelen later vandaag nog samen in het dubbelspel. Of De Loore kan spelen is nog niet duidelijk.