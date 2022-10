Joran Vliegen en Sander Gillé enorm teleurgesteld na verlies voor eigen publiek in Antwerpen

Al in de eerste ronde van het dubbelspel op de European Open moeten de Belgen inpakken.

Sander Gillé en Joran Vliegen verloren met 3-6, 7-6 (7/5), 10-4 van de Indiër Rohan Bopanna en de Nederlander Matwé Middelkoop. De twee Belgen reageerden achteraf op hun verlies voor eigen publiek in Antwerpen.

"We zijn uitermate ontgoocheld. 90 procent van de wedstrijd spelen we sterk en dan geven we het helemaal weg. In de eerste set was er geen vuiltje aan de lucht en ook in de tweede set hadden we ons lot in eigen handen. Zo'n ommekeer had ik niet verwacht. We begonnen zelfs fris aan de supertiebreak maar daarin liep het helemaal mis. Pijnlijk", zegt Joran Vliegen bij Sporza.

Ook Sander Gillé reageerde aangeslagen. "We speelden een superwedstrijd en dan deze onverdiende nederlaag. We hopen elk toernooi om ver te geraken, zeker in eigen land, dus dit steekt."