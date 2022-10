Elise Mertens in Mexico door in het dubbel, Maryna Zanevska een ronde verder in Frankrijk

Elise Mertens heeft zich in Guadalajara (Mexico) geplaatst voor de 2e ronde van het dubbeltornooi. In Rouen plaatste Maryna Zanevska zich voor de 2e ronde van het enkelspel.

Elise Mertens kon zich op het WTA-tornooi van Guadalajara in Mexico in het enkelspel al plaatsen voor de 2e ronde. Een dag later moest ze weer aan de bak, maar dan in het dubbel. Samen met de Russische Veronika Kudermetova speelde ze tegen een Japans duo.

In de 1e set kenden Mertens en Kudermetova weinig problemen. Ze wonnen met 2 breaks voorsprong: 2-6. In de volgende set verliep het stroever en het Japanse duo kon profiteren: 6-3. Een supertiebreak gaf de beslissing. Na een 4-1-achterstand gingen Mertens en Kudermetova erop en erover: 6-10.

Maryna Zanevska speelde op het WTA-tornooi van Rouen in Frankrijk de 1e ronde tegen de Italiaanse Sara Errani. In de 1e set kwam Zanevska op achterstand, maar ze kwam terug en breakte op het einde: 7-5. Set 2 was een dubbeltje op zijn kant. Een tiebreak besliste uiteindelijk. Errani was net dat tikkeltje beter: 4-7. In de beslissende set kwam Zanevska 2-5 achter te staan, maar daarna won ze 5 games op rij: 7-5. Zo ging ze naar de volgende ronde.