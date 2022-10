Stan Wawrinka mist twee matchballen op de European Open en verliest nog van ex-winnaar van toernooi

Het publiek werd op de European Open al getrakteerd op een topaffiche. Stan Wawrinka en ex-winnaar Richard Gasquet keken mekaar in de ogen.

Bij 2-2 redde Wawrinka de eerste setballen uit de wedstrijd en dat was een kantelpunt in de openingsset. De drievoudig grandslamwinnaar kon zijn eigen kansen immers wel pakken en het was het begin van vier games op rij voor de Zwitser.

Nadien deden beide spelers wat ze moesten doen op hun eigen opslag. Al was het bij 5-6 wel even kantje boord voor Gasquet. Twee keer kwam Wawrinka op matchpunt, maar Gasquet sleepte alsnog een tiebreak uit de brand en wist die ook in zijn voordeel te beslechten.

GASQUET NOG EROP EN EROVER

Het leek er niet op dat dat een nieuw kantelpunt was, want Wawrinka nam meteen een voorsprong in het begin van de derde set. Gasquet ging echter nog erop en erover: van 1-3 ging het naar 6-4. Eindstand: 2-6, 7-6 (7/4) en 6-4 voor de toernooiwinnaar van 2016.