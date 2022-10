Kimberley Zimmermann gaat in Mexico een ronde verder in het dubbel

Kimberley Zimmermann heeft op het WTA-tornooi van Guadalajara zich in het dubbel geplaatst voor de volgende ronde. Ze won in 2 sets van een Amerikaans duo.

Naast Elise Mertens is ook Kimberley Zimmermann actief op het WTA-tornooi van Guadalajara in Mexico. Zij komt enkel uit in het dubbel. Samen met de Oekraïense Nadiia Kichenok speelde ze in de 1e ronde tegen het Amerikaanse duo Shelby Rogers en Sabrina Santamaria.

Zimmermann en Kichenok probeerden snel de bovenhand te nemen. Ze liepen 1-4 en een break uit, maar Rogers en Santamaria kwamen terug tot 4-4. Een tiebreak leek eraan te komen, maar Zimmermann en Kichenok breakten nog op het einde van de 1e set. Het was meteen ook het setpunt: 5-7.

In de 2e set was het meteen opletten voor Zimmermann en Kichenok. Ze moesten 3 breakkansen wegwerken. Ze slaagden daarin en in het opslagspel nadien breakten ze zelf. Daarna controleerden ze de wedstrijd rustig uit en ze eindigden met een nieuw breakpunt: 2-6.