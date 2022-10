Elise Mertens begint in Guadalajara met vlotte overwinning tegen een Amerikaanse

Elise Mertens is nog niet klaar met dit seizoen. In Guadalajara boekte ze alvast een vlotte overwinning tegen haar Amerikaanse opponente.

In de eerste ronde moest Elise Mertens het opnemen tegen Asia Muhammad. Een ontmoeting tussen het nummer 34 en het nummer 185 van de wereld dus. Mertens wilde zich op het Mexicaanse hardcourttoernooi zeker niet laten verrassen en liet dat ook niet gebeuren.

De druk van Mertens op Muhammad resulteerde in het zesde spelletje in een break. Nadien was het gewoon nog kwestie van uit te serveren om de eerste set op zak te steken. De eerste vijf games van set 2 werd gekenmerkt door heel wat breakkansen. De meeste waren voor Mertens, die van 1-1 naar 5-1 ging. Even later was ze zeker van haar plek in de volgende ronde: het werd een zege voor Mertens met 6-2 en 6-3.