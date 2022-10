David Goffin moet in Antwerpen tegen een 17-jarig Belgisch toptalent zwoegen

David Goffin heeft zich op het ATP-tornooi van Antwerpen geplaatst voor de 2e ronde. Hij had meer dan 3 uur tennis nodig om Gilles Arnaud Bailly te verslaan. Bailly liet meermaals zien waarom hij een toptalent is. Het werd uiteindelijk 6(7)-7, 7-5 en 4-6.

In de 1e ronde van het ATP-tornooi van Antwerpen kregen we een interessante affiche. De Belgische nummer 1 David Goffin, die nog last had van de naweeën van ziekte, moest het opnemen tegen het Belgische toptalent Gilles Arnaud Bailly. Bailly haalde dit jaar de juniorenfinale op Roland Garros en de US Open en is de nummer 2 van de wereld bij de junioren. De wedstrijd tegen Goffin was overigens de 1e ATP-wedstrijd van hem.

Het werd meteen duidelijk dat Bailly geen last van zenuwen had. Hij ging meteen door de opslag van Goffin. Goffin sloeg meteen terug, maar Bailly rebreakte meteen. Goffin vocht terug naar 4-4 en bij 4-5 kreeg hij 2 setballen, maar Bailly veegde ze allebei weg en er kwam een tiebreak. Ook daarin waren ze aan elkaar gewaagd en Goffin won uiteindelijk de tiebreak met 7-9.

In set 2 was het Goffin die meteen op een break voorsprong kwam, maar Bailly kwam meteen terug tot 2-2. Daarna behielden beide spelers relatief gemakkelijk elkaars opslagspel. Al moest Bailly wel een breakpunt wegwerken. We leken opnieuw naar een tiebreak te gaan, maar Bailly ging op het einde van de set nog door de opslag van Goffin: 7-5.

Het begin van de 3e set was felbevochten en Goffin kon daarin een breakpunt forceren. Maar daarna maakte Goffin enkele fouten na elkaar en Bailly kwam terug tot 3-3. Daarna herpakte Goffin zich en hij nam opnieuw een break voorsprong. Bailly gaf zich niet zomaar gewonnen en na meer dan 3 uur strijden won Goffin de beslissende set met 4-6.