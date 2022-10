2 op 2 voor de Belgen in Zuid-Korea: Kimmer Coppejans en Joris De Loore gaan naar de 2e ronde

Kimmer Coppejans en Joris De Loore hebben zich in Zuid-Korea geplaatst voor de 2e ronde. Coppejans had 3 sets nodig. De Loore komt uit de kwalificaties.

Ondanks het ATP-tornooi in Antwerpen, zijn er ook nog Belgen actief in het buitenland. Kimmer Coppejans en Joris De Loore (via de kwalificaties) stonden in de 1e ronde van het challengertornooi van Busan in Zuid-Korea.

Coppejans moest tegen de Amerikaan Alexandar Kovacevic. De 1e set verloor Coppejans nog met 4-6, maar dan begon hij het over te nemen. Hij knokte zich naar setwinst in de 2e set: 6-4. Ook in de 3e set was het knokken. Coppejans liep een break uit, maar Kovacevic vocht terug en dwong enkele breakkansen af. Coppejans werkte die allemaal weg en breakte zelf in het 11e spelletje. Uiteindelijk won hij de set met 7-5.

Voor De Loore was het al de 3 wedstrijd in Busan. Hij kwam uit de kwalificaties en speelde tegen de Tunesiër Skander Mansouri. Het werden 2 felbevochten sets die telkens eindigden op een tiebreak met dezelfde winnaar. De Loore won uiteindelijk met 6(5)-7 en 6(2)-7.