David Goffin maakt balans op voorafgaand aan deelname op European Open: "Overwinning tegen Alcaraz deed deugd"

David Goffin zal weer een keertje in eigen land te zien zijn op de European Open. Die zege tegen Alcaraz heeft hem deugd gedaan, herhaalde onze beste mannelijke tennisser in een onderhoud met de pers.

Onlangs liep Goffin wel een griepje op, waardoor hij verstek moest geven voor het toernooi van Firenze. "Het gaat al beter, al voel ik mij nog niet helemaal honderd procent. Sinds zaterdag train ik eindelijk weer. Ik hoop dat ik tegen dinsdag helemaal hersteld ben." Best, want dan geeft Goffin in Antwerpen de 17-jarige Belgische youngster Bailly partij.

Er zijn wel wat recente wedstrijden waar Goffin vertrouwen uit kan putten. "Ik houd positieve dingen over van het toernooi in Astana en mijn overwinning tegen Alcaraz. Het deed deugd om nog eens solide te kunnen spelen van het begin tot het einde van een match. Ik hoop dat dit mij op de goede weg zet."

NIVEAU OM VER TE GERAKEN

Met welke ambities is de Luikenaar naar Antwerpen afgezakt? "Ik denk dat ik op ATP 250-toernooien nog altijd ver moet kunnen geraken. Ik denk dat ik daar het niveau voor heb. Alles hangt vooral van mezelf af." Voorts is dit ook een goed moment om eens de balans op te maken van het seizoen tot dusver.

"In een twaalftal matchen had ik beter kunnen doen, wat één en ander had kunnen veranderen voor mijn klassement en voor de preceptie over mijn seizoen. Al won ik wel een toernooi en stond ik op Wimbledon op twee punten van de halve finale, wat mijn beste resultaat ooit in een Grand Slam zou zijn geweest. Ik ken geen topseizoen, maar er waren wel positieve dingen te noteren", besluit Goffin.