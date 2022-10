Carrière Bemelmans in enkelspel zit er nu echt op na verlies in Antwerpen, ook landgenoten sneuvelen in kwalificaties

Het is weer tennis in Antwerpen, met de kwalificaties die daar al afgewerkt werden en Bemelmans die nog eens in actie kwam. In het enkelspel was dat nu echt voor het laatst.

Ruben Bemelmans zwaaide eigenlijk al eerder dit seizoen af, maar de European Open is het toernooi waar hij zijn carrière echt wou afsluiten. Hij kreeg een wildcard voor het enkel-en dubbelspel. In het enkel moest Bemelmans het in de kwalificaties opnemen tegen de speler met wie hij straks ook gaat dubbelen, de Fransman Blancaneaux. Op zijn 34ste toonde Bemelmans dat hij nog altijd een aardig stukje kan tennissen, onder meer door 1-4 uit te lopen. Het werd nog wel 4-4, maar nadien pakte Bemelmans toch de openingsset. Blancaneaux zette dan weer van in het begin de toon in set 2. Ook de beslissende set draaide in het voordeel van de Fransman uit met dezelfde cijfers. Het werd zo 4-6, 6-3 en 6-3. OOK MERTENS EN BLOCKX OUT Met Alexander Blockx en Yannick Mertens kwamen er nog twee Belgen in acite in de kwalificaties van de European Open. Mertens is al de bekendste van de twee. De Nederlander De Jong bleek voor hem te sterk in drie sets: 6-3, 3-6, 6-1. De Zwitser Stricker haalde het dan weer van de 17-jarige Blockx met tweemaal 6-4.