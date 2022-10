Afscheid in Antwerpen duurt welgeteld één match voor Ruben Bemelmans: "Toch genoten"

Ruben Bemelmans nam op de European Open in Antwerpen afscheid.

Ruben Bemelmans en Alexander Blockx (17) kregen een wildcard van de organisatie van de European Open. Bemelmans wilde nog eens afscheid nemen van het publiek in België nadat hij in juni al zijn pensioen had aangekondigd.

Hun match tegen de Monegask Hugo Nys en de Pool Jan Zielinski duurde amper 48 minuten. Met 6-0 en 6-2 werden de twee snel uitgeschakeld.

“Ondanks de zware uitslag heb ik geweldig van het moment genoten. Mijn gevoel na deze wedstrijd is moeilijk te beschrijven. Ik zet een punt achter mijn loopbaan, maar tennis tegelijkertijd nog zo graag. Als tennisser krijg je niet veel kansen om een toernooi in België te spelen, het was geweldig dat ik net hier kon afzwaaien”, reageerde Bemelmans achteraf.