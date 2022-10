Michael Geerts wint dubbelfinale in Duitse Ismaning in twee tiebreaks

Michael Geerts heeft in het Duitse Ismaning de dubbeltitel op zijn naam geschreven.

In het Challenger-toernooi van Ismaning speelde Michael Geerts samen met de Fin Patrik Niklas-Salminen. In hun vorige drie matchen had het duo nog geen set verloren.

In de finale stonden ze tegenover het Duitse duo Fabian Fallert en Hendrik Jebens. Zowel in de eerste als tweede set werd hard gestreden voor de setwinst, maar de Belg en de Fin haalden die telkens binnen.

Het werd twee keer 7-6 en zo schrijft Geerts samen met de Fin de dubbeltitel op zijn naam.