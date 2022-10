Geen dubbelfinale voor Sander Gillé in het Spaanse Gijon

Sander Gillé kon met zijn dubbelpartner niet winnen van een Amerikaans duo.

In het Spaanse ATP-toernooi Gijon speelt Sander Gillé samen met de Fransman Fabrice Martin. De twee verloren op weg naar de halve finale nog geen set.

In die halve finale speelden ze tegen het Amerikaanse duo Lammons en Withrow. In de eerste set ging het aanvankelijk gelijk op, tot 3-3. Op dat cruciale moment moesten Gillé en Martin hun opslag inleveren. De Amerikanen kwamen niet meer in de problemen en wonnen die eerste set met 6-4.

De tweede set begon al meteen slecht voor het Belgisch/Franse duo, ze moesten al meteen hun opslag inleveren. Die achterstand konden Gillé en Martin niet meer goedmaken, ze verloren de eerste set met 6-4.