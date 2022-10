Elise Mertens mag zich opnieuw opmaken voor WTA Finals in het dubbelspel

Elise Mertens gaat ook dit jaar het dubbelspel spelen op de WTA Finals. Voor het enkelspel kwam ze er niet voor in aanmerking, maar dat betekent dus niet dat ze de 'Masters' hoeft te missen.

Mertens mag zich dus nog eens opmaken voor een tripje naar Amerika. Naar Texas, meer bepaald. Daar gaan immers de WTA Finals, oftewel de Masters zoals het toernooi in de volksmond nog altijd wordt genoemd, door. Zeg maar het officieuze wereldkampioenschap aan het einde van het seizoen.

Elise Mertens was er in het dubbelspel al drie keer bij op de Masters: in 2018, 2019 en 2021. Het wordt in 2022 dus haar vierde deelname in vijf jaar. Het straffe is dat Mertens de WTA Finals al met verschillende dubbelpartners heeft bereikt.

Dat zegt veel over haar eigen kwaliteiten in het dubbelspel. Mertens is de nummer 3 van de wereld in het dubbel en heeft ook al op nummer 1 gestaan. Een Grand Slam winnen lukte dit jaar niet, maar samen met de Russische Veronika Kudermetova krijgt ze dus nog één kans om dit seizoen een grote prijs in de wacht te slepen. De WTA Finals gaan van 31 oktober tot en met 7 november door in Forth Worth.