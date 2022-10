Een Belg minder aan de slag in eigen land: Zizou Bergs moet verstek laten gaan voor European Open

Jammerlijk nieuws in verband met de European Open. Daar zal Zizou Bergs niet aan het werk te zien zijn. Zo zal er een Belg minder aanwezig zijn op het toernooi in Antwerpen.

Een Belg minder in actie betekent niet noodzakelijk een Belg minder op de hoofdtabel. Door het terugtrekken van Bergs schuift zijn 17-jarige landgenoot Gilles-Arnaud Bailly door naar de hoofdtabel en hetzelfde zou het geval zijn voor Michael Geerts.

SCHEURTJE IN DE BUIKSPIEREN

Koen Bergs, de vader van Zizou, heeft het forfait van zijn zoon bevestigd aan Belga. De 23-jarige tennisser is onvoldoende hersteld van het scheurtje in de buikspieren dat hij vorige maand opliep op het ATP-toernooi van Metz.

Daar moest Bergs opgeven terwijl hij in de eerste ronde tegen Basilashvili een set voor stond. In 2020 was Bergs nog één van de ontdekkingen op de European Open met een zege tegen Ramos-Viñolas en ook een goede prestatie tegen Khachanov. Vorig jaar verloor Bergs dan weer in de eerste ronde.