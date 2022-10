Belgische Sofia Costoulas (17) wint eerste proftoernooi in Thailand

België heeft er een nieuwe topper bij.

De Belgische Sofia Costoulas is pas 17 en nu al de nummer twee op de wereldranking bij de junioren. Bij de senioren staat ze op nummer 502.

Nu heeft de Belgische in Thailand ook haar eerste toernooizege bij de profs behaald. Samen met de Thaise Punnin Kovapitukted speelde ze in de finale tegen de Japanse Risa Ushijima en de Zuid-Koreaanse Hwiwon Wi.

De Belgische en de Thaise wonnen in twee sets met 6-1 en 6-2. In februari stond Costoulas al eens in de finale in het dubbel in het Tunesische Monastir, maar toen verloor ze.