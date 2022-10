Yanina Wickmayer op een drafje naar de kwartfinales in Las Vegas

In de 1e ronde van het ITF-tornooi van Las Vegas moest Yanina Wickmayer nog knokken. Tegen een Amerikaanse in de 2e ronde ging het veel vlotter.

Op het ITF-tornooi van Las Vegas speelde Yanina Wickmayer in de 2e ronde tegen de Amerikaanse Sophie Chang.

Wickmayer begon meteen goed aan de partij en liep 4-0 uit. Daarna kon ze op cruise control naar de setwinst: 6-2.

Hetzelfde beeld kregen we in de 2e set. Wickmayer liep meteen een break uit. Zelf kwam ze op de eigen opslag nooit in de problemen en ze breakte nog eens. Ook set 2 won ze met 6-2.