Sander Gillé gaat naar de halve finale in het dubbelspel in Gijon

Op het ATP-toernooi van Gijon heeft Sander Gillé zich geplaatst voor de halve finale.

Gillé speelt in Gijon niet met zijn vaste dubbelpartner Joran Vliegen, maar met de Fransman Fabrice Martin (36). In de kwartfinale namen ze het op tegen het Nederlandse duo David Pel en Sander Arends.

Gillé en Martin startten goed en konden in het derde punt al door de opslag van de Nederlanders breken. Die voorsprong gaven ze niet meer af en ze haalden zo de eerste set binnen met 6-4.

De tweede set was heel wat spannender en beide duo's hielden elkaar in evenwicht tot 6-6. Een tiebreak moest beslissen over de tweede set. Ook hier waren beide duo's aan elkaar gewaagd maar Gillé en Martin wonnen toch met 7-5. De tweede set ging dus naar de Belg en de Fransman met 7-6.

Zaterdag om 12u nemen Gillé en Martin het in de halve finale op tegen de Amerikanen Nathaniel Lammons en Jackson Withrow.