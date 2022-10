Michael Geerts in Duitsland naar de halve finales in het dubbel

Michael Geerts heeft zich in Duitsland op een dubbeltornooi geplaatst voor de halve finales. Hij had aan 2 sets genoeg.

Samen met de Fin Patrik Niklas-Salminen stond Michael Geerts in de kwartfinales van het dubbeltornooi in het Duitse Ismaning. Ze speelden tegen de Nederlander Robin Haase en de Duitser Daniel Masur.

Geerts en Niklas-Salminen begonnen het beste aan de partij en liepen 4-1 en een break uit. Ondanks een breakkans tegen serveerden ze rustig de 1e set uit: 6-3.

In de 2e set gaven beide duo's elkaar geen ruimte. Ze wonnen telkens zonder problemen het opslagspel. Een tiebreak was het logische gevolg. Ook die was close. Uiteindelijk haalden Geerts en NIklas-Salminen het: 7-5. Zo plaatsten ze zich voor de halve finales.