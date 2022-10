Ysaline Bonaventure strandt in Roemenië in de 2e ronde

Ysaline Bonaventure is op het WTA-tornooi van Cluj-Napoca in Roemenië uitgeschakeld. In de 2e ronde verloor ze van de Oekraïense Anhelina Kalinina.

Vanuit de kwalificaties was Ysaline Bonaventure in Cluj-Napoca tot in de 2e ronde doorgestoten. Haar volgende tegenstandster was de Oekraïense Anhelina Kalinina.

Kalinina ging meteen door de opslag van Bonaventure, maar de Belgische herstelde meteen: 2-2. Daarna breakte Kalinina opnieuw. Bonaventure probeerde nog in de set te komen en dwong 3 breakkansen af, maar Kalinina werkte ze allemaal weg en won de 1e set met 3-6.

In set 2 controleerden beide speelsters eerst hun opslagspel. Daarna sloeg Kalinina in het 5e game toe. Bonaventure dwong in het opslagspel erna 2 breakkansen af, maar ze kon geen enkele verzilveren en daarna was de veer gebroken: 2-6.