Yanina Wickmayer knokt zich een ronde verder in Las Vegas

Yanina Wickmayer heeft zich op het ITF-tornooi van Las Vegas geplaatst voor de 2e ronde. Ze moest bijna 2 uur tegen een Argentijnse knokken.

Voor het ITF-tornooi van Las Vegas kreeg Yanina Wickmayer een wildcard. In de 1e ronde moest ze tegen de Argentijnse Nadia Podoroska spelen.

Wickmayer moest eerst nog in de partij komen. Ze keek al snel tegen achterstand van 2 breaks aan. Ze maakte er snel één ongedaan, maar Podoroska breakte opnieuw en kon serveren voor de set: 5-2. Ze kreeg 6 setballen, maar Wickmayer werkte die allemaal weg en knokte naar een tiebreak. Ze kwam daarin 0-4 voor. Podoroska kwam nog terug, maar daarna maakte Wickmayer het af: 3-7.

Het was duidelijk dat Wickmayer in de 2e set onder stoom was geraakt. In de 2e set ging ze meteen door de opslag van de Argentijnse. Wickmayer gaf Podoroska geen enkele kans meer en won uiteindelijk na bijna 2 uur tennissen met 6(3)-7 en 2-6.