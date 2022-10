Michael Geerts dubbelt in Duitsland een ronde verder

Michael Geerts heeft zich in Duitsland geplaatst voor de 2e ronde in het dubbel. Samen met de Fin Patrik Niklas-Salminen won hij in 2 sets.

In het Duitse Ismaning werkte Michael Geerts zijn 1e dubbelwedstrijd af. Hij vormde een duo met Patrik Niklas-Salminen en speelde tegen een Duits duo. Na een studieronde sloegen Geerts en Niklas-Salminen in het 7e spelletje voor een 1e keer toe. Ze ging door de opslag van de Duitsers en gaven de set niet meer uit handen: 6-4. In set 2 gaven beide duo's geen ruimte aan elkaar. Het was snel duidelijk dat er een tiebreak zou komen. In die tiebreak namen Geerts en Niklas-Salminen snel een voorsprong. Ze wonnen de tiebreak met 7-2.