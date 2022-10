Kirsten Flipkens in Roemenië vlot naar de halve finales in het dubbel

Kirsten Flipkens blijft dubbelen in Roemenië. Samen met de Duitse Laura Siegemund was ze ook te sterk voor een Italiaans duo.

In het dubbeltornooi in het Roemeense Cluj-Napoca stonden Kirsten Flipkens en de Duitse Laura Siegemund al in de kwartfinales. De volgende tegenstandsters waren Lucia Bronzetti en Jasmine Paolini uit Italië.

Flipkens en Siegemund namen snel de bovenhand in de 1e set en liepen 2 breaks uit. Het Italiaanse duo kon nauwelijks weerwerk bieden en won in de 1e set maar 10 rally's. Flipkens en Siegemund wonnen de 1e set met 6-1.

Meteen een ander beeld in de 2e set. Flipkens en Siegemund lieten zich op hun 1e opslagspel verrassen en stonden meteen een break achter. Ze herstelden snel en liepen snel zelf een break uit. Daarna konden ze rustig uitserveren, maar het was even opletten. Bronzetti en Jasmine zorgden ervoor dat we in de set weer on serve waren, maar Flipkens en Siegemund breakten opnieuw en wonnen zo de set (6-4) en daarmee ook de wedstrijd. Zo staan ze in de halve finales.