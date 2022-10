Reden voor het forfait van David Goffin bekend, European Open komt niet in het gedrang

De European Open in Antwerpen komt dichterbij en in aanloop daarnaartoe gaf David Goffin forfait voor een ander toernooi.

Goffin werd deze week verwacht in het Italiaanse Firenze, maar paste uiteindelijk voor dit ATP-toernooi. Zijn manager Martin Roux verklaarde aan Belga waarom de tennisser zich terugtrok. "Hij voelde zich grieperig en was niet in staat om te spelen."

David Goffin is dus een beetje ziekjes. De verwachting is wel dat hij in eigen land in Antwerpen gewoon present tekent. "Er is geen reden voor ongerustheid over zijn deelname aan het toernooi in Antwerpen volgende week", klinkt het bij Roux.

CORONATEST NEGATIEF

Uit voorzorg heeft David Goffin ook een coronatest laten afnemen. Die heeft gelukkig een negatief resultaat opgeleverd.