Kirsten Flipkens dubbelt in Roemenië een ronde verder

Kirsten Flipkens heeft haar 1e dubbelwedstrijd in Cluj-Napoca gewonnen. Ze had genoeg aan 2 sets.

In het Roemeense Cluj-Napoca vormt Kirsten Flipkens deze week in het dubbeltornooi een duo met de Duitse Laura Siegemund. Het Britse duo Alicia Barnett en Olivia Nicholls waren hun tegenstandsters in de 1e ronde.

De partij kon voor Flipkens en Siegemund niet veel beter beginnen. Ze stonden snel 4-0 voor. Daarna serveerden ze uit: 6-2.

In de 2e set ging het moeilijker voor Flipkens en Siegemund om uit te lopen. Ze hadden 3 breakkansen, maar die werden telkens weggewerkt. Even leken ze het deksel op de neus te krijgen, maar ze werkten het setpunt weg en breakten nadien zelf. Daarna serveerden ze uit.