David Goffin geeft forfait voor ATP-toernooi in Italië

Het gaat eens een weekje zonder matchen worden voor David Goffin, die een toernooi in Italië aan zich laat voorbijgaan.

David Goffin heeft forfait gegeven voor het ATP-toernooi in Firenze, dat deze week doorgaat. Aanvankelijk stond Goffin nochtans wel op de startlijst voor dit toernooi, dat op hardcourt gespeeld zal worden. De reden voor zijn verstek is niet bekend.

De loting in Firenze had uitgewezen dat Goffin zou uitkomen tegen Francesco Passaro, het nummer 126 op de wereldranglijst. De plek van Goffin zal nu worden ingenomen door de Chinese lucky loser Zhang. In de eerste week van oktober speelde Goffin nog in Kazachstan en dat toernooi verliet hij zonder blessure.

ONLANGS NOG ZEGE TEGEN ALCARAZ

Wel kwam zijn wisselvallige vorm daar tot uiting: Goffin verloor zijn tweede kwalificatiematch, werd alsnog opgepikt voor de hoofdtabel en versloeg nummer van de wereld Alcaraz, om vervolgens te verliezen van Mannarino.