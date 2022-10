Ysaline Bonaventure gaat een ronde verder in Roemenië

Ysaline Bonaventure heeft zich voor de 2e ronde op het WTA-tornooi van Cluj-Napoca geplaatst. Ze won in 2 sets van een Russische.

Na haar succesvolle kwalificaties stond Ysaline Bonaventure in de 1e ronde van het WTA-tornooi van Cluj-Napoca in Roemenië. Haar tegenstandster was de Russische Varvara Gracheva.

Bonaventure probeerde snel de bovenhand te nemen en breakte al snel, maar Gracheva rebreakte meteen. Daarna gaven ze elkaar geen kansen meer. Bij 5-5 dwong Bonaventure 3 breakkansen af en de 2e was de goede. Ze won de 1e set met 5-7.

In de 2e set liep Gracheva meteen 4-0 uit, maar Bonaventure herpakte zich en won zelf 4 games op rij. Daarna sloeg ze bij 5-5 nog eens toe. Ze moest enkel nog uitserveren, maar Gracheva deed er nog alles aan om terug in de set en de match te komen. Het baatte niet: Bonaventure werkte 3 breakkansen weg en bij haar 1e matchbal was het meteen raak: 5-7.