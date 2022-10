Joris De Loore komt enkele punten te kort om de hoofdtabel in Seoel te halen

Joris De Loore is er niet in geslaagd om de hoofdtabel van het challengertornooi in Seoel te halen. In de laatste kwalificatiewedstrijd kwam hij enkele punten te kort.

In de 1e kwalificatieronde had Joris De Loore weinig moeite met de Zuid-Koreaan Juan Kim. Na een half uur stond al een double bagle op het bord. Maar de laatste klip om de hoofdtabel in Seoel te halen was een pak lastiger. De Amerikaan Aleksandar Kovacevic won meteen de 1e set met 6-3. In de 2e set leek het bij 5-3 voorbij te zijn voor De Loore, maar hij dwong nog een beslissende set af: 5-7. In die beslissende set kwam Kovacevic een paar keer een break voor, maar De Loore vocht elke keer terug en dwong een tiebreak af. Daarin was Kavacevic net sterker: 7-4.