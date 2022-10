ATP- en WTA-ranking: Elise Mertens stijgt enkele plaatsen dankzij haar tornooizege, ook David Goffin schuift op

De ATP en WTA hebben hun nieuwe rankings gepubliceerd. Elise Mertens en David Goffin schoven enkele plaatsen op.

Op de ATP-ranking veranderde er niets aan de top. Carlos Alcaraz is nog altijd de nummer 1. Rafael Nadal, Casper Ruud en Daniil Medvedev zijn nog steeds de dichtste achtervolgers. Stefanos Tsitsipas kwam in de top 5 ten koste van Alexander Zverev.

David Goffin stuntte in Astana tegen nummer 1 Alcaraz en ziet dat beloond. Goffin steeg 8 plekken en staat nu op plaats 58. Hij is de enige Belg in de top 100. Zizou Bergs staat op plaats 136 en zakte 5 plaatsen. Kimmer Coppejans staat 2023 en zakte ook 5 plaatsen.

Iga Swiatek blijft ongenaakbaar op plaats nummer 1 op de WTA-ranking. Ze heeft nog altijd dubbel zo veel punten als nummer 2 Ons Jabeur. Anett Kontaveit staat 3e. Paula Badosa en Aryna Sabalenka vervolledigen de top 5.

Elise Mertens won het tornooi van Monastir in Tunesië en steeg zo 6 plaatsen. Ze staat nu op plaats 36. Ook Alyson Van Uytvanck en Maryna Zanevska staan nog binnen de top 100. Van Uytvanck zakte een plaats en staat 53e. Ook Zanevska zakte een plaatsje. Zij staat nu 84e.