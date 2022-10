Ysaline Bonaventure bereikt de hoofdtabel in Roemenië

Ysaline Bonaventure heeft de hoofdtabel op het WTA-tornooi van Cluj-Napoca bereikt. In de laatste kwalificatiewedstrijd rekende ze met een Roemeense thuisspeelster af.

Via de kwalificaties probeerde Ysaline Bonaventure de hoofdtabel in Cluj-Napoca te bereiken. Een Oekraïense was de 1e horde. In de laatste kwalificatieronde was de Roemeense Cristina Dinu de tegenstandster.

In de 1e set nam Bonaventure de bovenhand. Ze had aan 1 break voorsprong genoeg en won de set met 4-6.

De volgende set was spannender. Beide speelsters lieten weinig ruimte. Op het einde kon Bonaventure toch de bovenhand nemen. Ze won met 5-7.