Novak Djokovic en Daniil Medvedev serveren twee uur lang toptennis, tot één van hen verrassend moet opgeven

In Kazachstan was er een topaffiche om duimen en vingers van af te likken: Djokovic vs Medvedev. Beide kanjers stelden niet teleur, maar een blessure gooide roet in het eten.

Beiden stonden tegenover mekaar in de halve finales van het ATP-toernooi van Nur-Sultan en moesten uitmaken wie het tegen Tsitsipas zou opnemen in de finale. Medvedev haalde zeker ook zijn beste niveau: De Rus ging in de eerste set twee keer door de service van zijn tegenstander. Eén keertje meer dan Djokovic bij hem kon doen. Setwinst voor Medvedev ook en die gaf ook lang geen krimp in de tweede set, waarin amper één breakpunt te noteren viel. Er moest dus een tiebreak aan te pas komen. Ook daarin bleven ze lang zij aan zij, maar het was Djokovic die bij zijn tweede setbal de tiebreak naar zich toe kon trekken met 8-6. LAST AAN ADDUCTOREN BIJ MEDVEDEV Bij een stand van 4-6 en 7-6 (8/6) maakte iedereen zich op voor een beslissende set, maar Medvedev kon de strijd niet voortzetten wegens een blessure aan de adductoren. Een verrassing voor Djokovic en het publiek, want het was voordien niet meteen te merken dat Medvedev daar last van had.