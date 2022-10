Kirsten Flipkens haalt finale dubbelspel in Tsjechië niet, Bonaventure wint in kwalificaties in Roemenië

Naast Elise Mertens kwamen nog wat Belgen in actie.

Ysaline Bonaventure (WTA 122) speelde in de kwalificaties van het WTA-toernooi van Cluj Napoca in Roemenië tegen de Oekraïense Kateryna Baindl (WTA 131). De twee maakten er een lange match van bijna 2,5u van.

De eerste set, die net geen uur duurde, ging naar de Oekraïense met 6-7. In de tweede en derde set trok Bonaventure het laken naar zich toe met twee keer 6-4. In de volgende kwalificatieronde, zondag rond de middag, speelt Bonaventure tegen de Roemeense Cristina Dinu (WTA 357).

Kirsten Flipkens speelde met de Duitse Laura Siegemund in de halve finale van WTA-toernooi in het Tsjechische Ostrava tegen het Amerikaanse duo Catherine McNally en Alycia Parks. In de eerste set konden Flikpens en Siegemund bij 3-3 door de opslag van de Amerikanen breken en zo winnen met 6-4.

In de tweede set duwden de Amerikanen van in het begin door en lieten het Belgisch/Duitse duo geen kans, 6-1. In de beslissende supertiebreak nam het Amerikaanse duo halfweg een voorsprong en gaven die niet meer uit handen, 10-7. Flipkens en Siegemund missen zo de finale in Ostrava.