Elise Mertens haalt in Tunesië haar eerste finale van het jaar na winst tegen Amerikaanse

In het Tunesische Monastir heeft Elise Mertens zich voor het eerst dit jaar geplaatst voor de finale in het enkelspel.

In de halve finales moest Elise Mertens (WTA 42) het opnemen tegen de Amerikaanse Claire Liu (WTA 73). Mertens had nog een eitje te pellen met de Amerikaanse want in de kwartfinale in Tokio verloor Mertens nog van de Amerikaanse

In de eerste set had Mertens een klein dipje toen ze bij 1-2 in het voordeel van de Amerikaanse haar opslag inleverde, maar Mertens pakte daarna direct een break terug met een love game. Ze haalde de eerste set binnen met 6-4.

In de tweede set maakte Mertens korte metten met de Amerikaanse. Na 26 minuten stond er 6-0 op het bord. Mertens gaat dus door naar haar eerste finale van het jaar in het enkelspel en daarin neemt ze het op tegen de Française Alizé Cornet, de nummer 37 van de wereld.

Zondag om 11u wordt de finale gespeeld. In de onderlinge confrontaties won Cornet twee van de drie matchen. Beide dames hebben op dit moment zes eindzeges in in een WTA-toernooi.