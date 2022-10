Opnieuw spannend duel maar ditmaal geen zege: Sander Gillé en Joran Vliegen stranden in halve finales in Tokio

Sander Gillé en Joran Vliegen stapelden de spannende duels op in Tokiio. In de halve finales zat er ook niet heel veel verschil op, maar Gillé en Vliegen moesten wel de duimen leggen voor hun tegenstanders en zijn dus uitgeschakeld.

Het bereiken van de halve finales in Japan was ook niet zonder slag of stoot gebeurd. Zowel tegen Matsui/Uesugi als tegen Ebden/Purcell werd de supertiebreak met 10-8 gewonnen. Die overwinning tegen de Australiërs was wel heel erg knap, want dat waren de tweede reekshoofden in Tokio. Er mocht dus gehoopt worden op een volgend goed resultaat tegen derde reekshoofden Matos en Vega Hernández.

OMMEKEER NA VOORSPRONG VOOR BELGEN

Al bleef het Braziliaans-Spaanse duo uiteraard te duchten. Desondanks waren het Gillé en Vliegen die de eerste break forceerden en van 2-2 naar 2-5 gingen. Alles zag er dus goed uit voor hen, maar het kwam nog tot een totale ommekeer in de openingsset. Matos en Vega Hernández braken tijdig terug en gingen nadien nog erop en erover naar 7-5.

Een stevige tik die Gillé en Vliegen te verwerken kregen en hun opponenten duwden meteen door in het begin van set 2. De Belgen hadden wel nog een reactie in huis en kwamen onmiddellijk langszij. Zo werd het dus toch weer een spannende set. Naar het einde toe konden Matos en Vega Hernández echter nog een keer toeslaan: met 7-5 en 6-4 haalden ze de winst binnen.