Kirsten Flipkens boekt opnieuw prima overwinning met dubbelpartner en haalt halve finales in Ostrava

Kirsten Flipkens kan in het dubbelspel nog altijd prima overwinningen behalen. In Ostrava is ze dat volop aan het bewijzen door de halve finales te bereiken.

In de vorige ronde was Flipkens als winnares uit een Belgisch onderonsje gekomen. Ze haalde het met de Duitse Siegemund van Kimberley Zimmermann, die aan de zijde van de Hongaarse Bondar speelde (6-4 en 6-2). Nadien was het dus de focus verleggen naar de kwartfinales, waarin Eikeri en Mihalíková de tegenstandsters waren. GELIJKAARDIG VERLOOP IN SETS De wedstrijd begon met vier breaks op rij, maar kende wel een gelijkopgaand verloop. Naar het einde van de set toe konden Flipkens en Siegemund wel hun wil opleggen en dat resulteerde in setwinst. De tweede set kende een min of meer gelijkaardig verloop. In de eerste spelletjes kon de Noors-Tsjechische combinatie nog wel standhouden, maar nadien kwam de klasse van Flipkens en Siegemund volop bovendrijven. Zo werd het nog op redelijk comfortabele wijze 6-4 en 6-3 en plaatsten Flipkens eh haar dubblepartner zich voor de halve finales.