Flipkens wint in Ostrava tegen andere Belgische, De Loore en Coppejans winnen in Gwangju en Michael Geerts komt niet in actie

Heel wat Belgen kwamen in actie, maar één deed dat niet.

Joris de Loore en Kimmer Coppejans moesten het in de eerste ronde van het dubbelspel in het Challenger-toernooi van Gwangju in Zuid-Korea spelen tegen de Australiër Marc Polmans en de Amerikaan Keegan Smith. De Loore verloor in het enkelspel nog van de de Amerikaan.

In het dubbelspel liep het vlot voor de twee Belgen. Ze twee Belgen wonnen met 6-3 en 6-2. Donderdagochtend spelen de Belgen in de volgende ronde tegen de Oostenrijker Marterer en de Duitser Neuchrist.

Kirsten Flipkens nam het samen met de Duitse Laura Siegmund in het WTA-toernooi in het Tsjechische Ostrava op tegen de Belgische Kimberley Zimmerman en de Hongaarse Anna Bondar. Flipkens en de Duitse wonnen met 6-4 en 6-2.

Michael Geerts en de Fransman Geoffrey Blancaneaux namen het in het Challenger-toernooi in Alicante op tegen de Nederlander Robin Haase en de Fransman Albano Olivetti, maar kwamen niet opdagen en zijn dus uitgeschakeld.