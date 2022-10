David Goffin wint eerste set in Kazachstan, maar geeft match nog uit handen in kwartfinale

Na een stunt tegen de nummer 1 van de wereld heeft David Goffin in de kwartfinale verloren in Kazachstan.

David Goffin werd als 'lucky loser' opgepikt in het ATP-toernooi van Astana. Hij won in de eerste ronde met 7-5 en 6-3 van de nummer één van de wereld Carlos Alcaraz. Maar in de kwartfinale liep het mis voor Goffin.

David Goffin (ATP 66) moest het opnemen tegen de Fransman Adrian Mannarino (ATP 51). Goffin begon goed aan de wedstrijd en ging meteen door de opslag van de Fransman. Goffin haalde de eerste set binnen met 1-6

Maar in de tweede set liep het al snel mis voor de Belg. Mannarino ging door de opslag van Goffin en liep uit tot 4-1 en brak toen weer door de opslag van Goffin. De tweede set ging naar de Fransman met 6-1.

In de derde set ging het gelijk op tot 4-4 tot Mannarino door de opslag ging van Goffin. Maar Goffin vocht terug en brak door de opslag van de Fransman om weer tot 5-5 gelijk te komen. Maar Goffin gaf zijn opslag toen weer weg en de Fransman behield daarna zijn opslagspel: 7-5 voor de Fransman en Goffin mag inpakken in Astana.