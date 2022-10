Plots draait de machine weer: David Goffin pakt als 'lucky loser' de scalp van nummer 1 van de wereld Alcaraz!

Wat een stunt van David Goffin! Hij werd pas als 'lucky loser' opgepikt, maar klopte Carlos Alcaraz desalniettemin op het ATP-toernooi van Nur-Sultan. Exit nummer 1 van de wereld, Goffin gaat door.

Na zijn nederlaag in de tweede kwalificatieronde tegen de Italiaan Nardi belandde David Goffin enkel door het forfait van een andere speler op de hoofdtabel in Kazachstan. Met Carlos Alcaraz als tegenstander gaf niemand een cent voor de kansen van Goffin in de eerste ronde. In deze wedstrijd waarin hij niets te verliezen had, kwam de klasse van de Luikenaar toch weer bovendrijven.

KLASSEFLITSEN

Die eerste klasseflitsen waren al vroeg in de partij te zien: Goffin ging van 1-2 achtere naar 5-2 voor. Alcaraz antwoordde dan wel onmiddellijk en maakte er 5-5 van. Dat bracht Goffin niet van de wijs: de underdog pakte alsnog de setwinst.

Goffin kwam nu helemaal onder stoom en won de belangrijke punten. Alcaraz daarentegen haalde zijn beste niveau dan weer niet. Het leidde er allemaal toe dat Goffin zowaar 5-1 uitliep in de tweede set. Alcaraz brak wel nog een keertje terug, maar dat volstond niet om de uitschakeling af te wenden. Goffin nam met 7-5 en 6-3 de nummer 1 op de wereldranglijst te grazen!