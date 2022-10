Kimmer Coppejans en Joris de Loore overleven eerste ronde in Gwangju niet, Geerts wint wél in Alicante

Op het Challenger-toernooi van Gwangju hebben zowel Joris de Loore als Kimmer Coppenjans de eerste ronde niet overleefd.

Joris de Loore (ATP 313) speelde in de eerste ronde in Gwangju (Zuid-Korea) tegen de Amerikaan Keegan Smith (ATP 340). In de eerste set ging het nog gemakkelijk voor de Belg, hij won die met 1-6. Maar de Amerikaan vocht terug en won de tweede set met 6-4.

In de beslissende derde set trok de Amerikaan opnieuw aan het langste eind en won hij met 6-4. De Loore speelt in Gwangju ook nog in het dubbelspel samen met Kimmer Coppejans en moet het daarin opnemen tegen de Australiër Marc Polmans en... de Amerikaan Keegan Smith.

Kimmer Coppejans

Kimmer Coppejans (ATP 198) nam het in de eerste ronde op tegen de Hongaar Zsombor Piros (ATP 160). De eerste set moest Coppejans laten aan de Hongaar met 6-4. In de tweede set kon Coppejans wel het laken naar zich toe trekken met 4-6. In de beslissende derde set trok de Hongaar weer aan het langste eind met 6-2 winst.

Update: Op het challengertoernooi van Alicante heeft Michael Geerts dan wel weer een overwinning kunnen boeken. Hij nam het in de eerste ronde van het enkelspel op tegen de Spanjaard Landaluce. Geerts haalde het met 6-2 en 6-3.